"Тройное уклонение от налогов": Трамп похоронил бывшую жену на территории гольф-клуба

Могила находится неподалеку от первого поля для игры в гольф

Экс-президент США Дональд Трамп решил воспользоваться налоговыми льготами штата Нью-Джерси и похоронил свою первую жену Ивану на территории гольф-клуба.

Как сообщает Daily Mail, внимание на это обратила профессор социологии и налоговая исследовательница Брук Харрингтон, которая заявила, что это тройное уклонение от уплаты налогов.

"Я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси, и, друзья… Это тройное уклонение от уплаты налогов. Имущество, подоходный налог и налог с продаж – все исключено", — написала она в своем Твиттер.

Ивана Трамп была похоронена в поселке Бедминстер на территории гольф-клуба бывшего мужа. Ее могила располагается неподалеку от первого поля клуба.

Впрочем, издание отмечает, что льгота может быть применена если площадь земельного участка не превышает 10 соток, но площадь всего гольф-клуба составляет примерно 1,5 акра (60,7 соток), а потому полностью он от налогов освобожден быть не может.

Также сообщается, что Трамп ранее объявил участок гольф-клуба фермой, поскольку там производилась мульча, используемая в сельском хозяйстве, это позволит ему использовать дополнительные налоговые льготы.

Как сообщалось ранее, о смерти Иваны Трамп стало известно 14 июля. 73-летняя бывшая модель упала с лестницы в своем собственном доме и скончалась от полученных травм.