"Я уже на небе": от рака умерла популярная блогерша, которая заранее запланировала прощальное письмо

Женщина сама написала прощальный пост и призвала подписчиков запомнить ее счастливой, улыбающейся и сильной

Пока в Украине приходят в себя от тяжелого известия о смерти известной телеведущей и актрисы Русланы Писанки, страну всколыхнула еще одна печальная новость о том, что в вечность отошла 31-летняя блогерша Вера Бочкур. Жена футболиста с Франковщины долгое время вела блог о жизни онкобольного.

Перед своей смертью блогерша, боровшаяся с тяжелым метастатическим раком, на своей странице обнародовала прощальную публикацию, которая должна была появиться после того, как женщины не станет. Кроме того, трагическое известие подтвердил и официальный муж умершей Роман Бочкур.

"Покойся с Богом Веруня…" – говорится в тексте публикации футболиста.

Стоит отметить, что Вера не единственный человек в семье, кто лечился от рака. Опасную болезнь еще в 2018 году медики диагностировали и сыну блогерши, которому в то время было всего 5 месяцев. После чего женщина смогла признаться подписчикам и о своем диагнозе — раке толстого кишечника с метастазами в печень.

Мать с сыном проходили совместное лечение в Украине. Однако когда в стране началась война, они перебрались в Германию.

13 июля на странице Веры появилось сообщение, в котором она сообщила подписчикам, что жить ей осталось не больше месяца, подчеркнув, что сдаваться она не собирается.

"Сегодня ко мне заходили врачи, и снова говорили, что ничего не изменилось, и месяц жизни – это максимум. Конечно, я плачу, когда такое слышу, но сегодня после разговора с психологом, я поняла, что я не хочу в это верить, я верила и боролась последние 4 года, и буду продолжать это делать до последнего! После разговора я поняла, что я не хочу сдаваться, смиряться и просто ждать смерти!", — написала блогерша.

Уже 30 июля, в ее "Инстаграмме" было обнародовано новое шокирующее сообщение о том, что женщины в живых уже нет, с призывом запомнить ее такой же счастливой и улыбающейся, как на фото. Она написала его самостоятельно и просила опубликовать только тогда, когда ее не станет.

"Если вы читаете этот пост, то, к сожалению, произошло наихудшее... Я уже на небе", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Виннице в результате ракетного удара оккупационной армии россии трагически погибла врач и мать троих детей Наталья Фальштынская.