Трое детей остались без мамы: известная врач умерла после ракетного удара по Виннице

Женщина боролась за жизнь пять дней

Во вторник, 19 июля, стало известно о смерти врача Натальи Фальштинской в одной из больниц Винницы. Она стала 25-й жертвой масштабной ракетной атаки на город, которая произошла 14 июля. Женщина, получившая множество травм, вела борьбу за жизнь на протяжении пяти дней, но, к сожалению, повреждения были слишком серьезными.

Факт гибели еще одной жертвы российских оккупантов подтвердил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. В своем Telegram-канале чиновник отметил,что Фальштинская работала неврологом в частной клинике "Нейромед", которая полностью выгорела от удара снаряда.

Также он добавил, что у женщины осталось трое детей. У Натальи Фальштинской была большая семья, и факт гибели женщины подтвердил и ее муж, Руслан.

Наталья Фальштинская

Когда ракеты ударили по Виннице, врач вела очередной прием в клинике. Спрятаться ни медики, ни пациенты не успели — желание россиян бить по мирным украинским городам стоило им жизни.

Наталья Фальштинская работала на поприще неврологии достаточно давно — за ее плечами 22 года медицинского опыта. Она диагностировала, лечила и организовывала профилактику различных неврологических заболевания. Также помогала пациентам с эпилепсией, остеохондрозом и межпозвоночными грыжами. Также она опекалась людьми с болезнью Паркинсона.

Вся Украина скорбит по еще одной невинно убиенной жертве путинского режима.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, откуда россияне запустили смертоносные ракеты по Виннице.

Помимо этого мы писали о том, как центральные улицы Винницы выглядели после российского удара. На месте событий побывал наш фото-корреспондент, собственными глазами увидевший последствия "русского мира",