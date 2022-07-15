Атака на Винницу: стало известно, откуда были запущены смертоносные ракеты

Противник не гнушается вести войну самым грязным способом, убивая невинное население

Масштабный ракетный удар по Виннице, произошедший 14 июля, стал огромной трагедией для всей Украины. По состоянию на 10 часов вечера было известно о 23 погибших, жизни которых унесли три российские крылатые ракеты. Запущены они, к слову, были со стороны мыса Фиолент, что на оккупированном Крымском полуострове.

Такую информацию подал пресс-центр оперативного командования "Юг" в своей свежей утренней сводке. Оккупантам не претит использовать аннексированную украинскую территорию, чтобы уничтожать мирное население, не имеющее отношение к боевым действиям.

Сообщается, что запуск осуществлялся не с самой территории Фиолента, а малого ракетного корабля, который находился рядом с мысом.

Мыс Фиолент и Винница на карте

Использовались ракеты типа "Калибр", предположительно имеющие стартовую массу 1770 кг каждая. Длина таких снарядов составляет 6,2 м.

Так выглядят ракеты "Калибр"

Свежей информации о количестве погибших по состоянию на 6:00 не поступало. Последние данные, датированные 22:00 14 июля, сообщали о гибели 23 человек (среди них трое детей), 117 раненых, обратившихся за медпомощью. 66 травмированных были госпитализированы в больницу, в их число также входит трое несовершеннолетних. Поиски еще 39 человек, связь с которыми отсутствовала, продолжались всю ночь.

Добавим, что по данным ОК "Юг" на утро 15 июля в Черном море уменьшилось количество российских кораблей — до шести. Среди них три ракетных носителя, имеющие на борту 24 снаряда, и два больших десантных судна.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на ракетный удар по Виннице отреагировал президент Владимир Зеленский. Политик пообещал, что оккупанты обязательно ответят за содеянное и назвал первый необходимый шаг к этому.

Также мы писали о том, какой циничной ложью россияне попытались прикрыть убийство невинных винничан.