"Я вже на небі": від раку померла популярна блогерка, яка запланувала прощальний лист заздалегідь

Жінка власноруч написала прощальний пост і закликала підписників запам'ятати її щасливою, усміхненою та сильною

Поки в Україні оговтуються від тяжкої звістки щодо смерті відомої телеведучої та актриси Руслани Писанки, країну сколихнула ще одна сумна новина про те, що у вічність відійшла 31-річна блогерка Віра Бочкур. Дружина футболіста з Франківщини тривалий час вела блог про життя онкохворого.

Перед своєю смертю блогерка, яка боролася з тяжким метастатичним раком, на своїй сторінці оприлюднила прощальний допис, який повинен був з'явитися після того, як жінки не стане. Крім того, трагічну звістку підтвердив і офіційний чоловік померлої Роман Бочкур.

"Спочивай з Богом Віруня…" – йдеться в тексті публікації футболіста.

Варто відзначити що Віра не єдина людина в родині, хто лікувався від раку. Небезпечну хворобу ще у 2018 році медики діагностували й сину блогерки, якому на той час було лише 5 місяців. Після чого, жінка спромоглася зізнатися підписникам і про свій діагноз — рак товстого кишківника з метастазами в печінку.

Матір із сином проходили спільне лікування в Україні. Проте, коли в країні почалася війна, вони перебралися до Німеччини.

13 липня на сторінці Віри з'явився допис, в якому вона повідомила підписників, що жити їй залишилося не більше місяця, наголосивши, що здаватися вона не збирається.

"Сьогодні до мене заходили лікарі, і знов казали, що нічого не змінилось, і місяць життя – це максимум. Звичайно, що я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролась останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватись, змирятись і просто чекати смерті!", – написала блогерка.

Вже 30 липня, в її "Інстаграмі" було оприлюднено новий шокуючий допис із повідомленням про те, що жінки у живих вже немає, закликавши усіх запам'ятати її такою ж щасливою та усміхненою, як на фото. Вона написала його самостійно, і просила опублікувати лише тоді, коли її не стане.

"Якщо ви читаєте цей пост, то, на жаль, сталось найгірше… Я вже на небі", — йдеться в тексті публікації.

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