Троє дітей залишилися без мами: відома лікарка померла після ракетного удару по Вінниці

Жінка боролася за життя п’ять днів

У вівторок, 19 липня, стало відомо про смерть лікаря Наталії Фальштинської в одній із лікарень Вінниці. Вона стала 25-ю жертвою масштабної ракетної атаки на місто, яка сталася 14 липня. Жінка, котра отримала безліч травм, вела боротьбу за життя протягом п’яти днів, але, на жаль, пошкодження були надто серйозними.

Факт загибелі ще однієї жертви російських окупантів підтвердив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. У своєму Telegram-каналі чиновник зазначив, що Фальштинська працювала неврологом у приватній клініці "Нейромед", яка повністю вигоріла від удару снаряда.

Також він додав, що у жінки залишилося троє дітей. Наталія Фальштинська мала велику родину, тож факт загибелі жінки підтвердив і її чоловік Руслан.

Наталія Фальштинська

Коли ракети вдарили по Вінниці, лікарка вела черговий прийом у клініці. Сховатися ні медики, ні пацієнти не встигли — бажання росіян бити мирними українськими містами коштувало їм життя.

Наталія Фальштинська працювала на теренах неврології досить давно — за її плечима 22 роки медичного досвіду. Вона діагностувала, лікувала та організовувала профілактику різних неврологічних захворювань. Також допомагала пацієнтам з епілепсією, остеохондрозом та міжхребцевими грижами. Також вона опікувалася людьми із хворобою Паркінсона.

Вся Україна сумує за ще однією безневинно вбитою жертвою путінського режиму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, звідки росіяни запустили смертоносні ракети по Вінниці.

Крім цього, ми писали про те, як центральні вулиці Вінниці виглядали після російського удару. На місці подій побував наш фото-кореспондент, який на власні очі побачив наслідки "руского міра".