Умерла первая жена 45 президента США Дональда Трампа и мать его троих детей Ивана (фото)

Ивана Трамп помогала мужу строить его бизнес-империю

Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа и мать троих его старших детей Ивана Трамп, которая помогла своему мужу построить многие из его знаменитых зданий, включая Башню Трампа, умерла в возрасте 73 лет, сообщил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Об этом политик сообщил в четверг, 14 июля, передает Reuters

"Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке", — написал Дональд Трамп.

Ивана и Дональд Трампы

Ивана Трамп родилась 20 февраля 1949 года в Чехословакии. Была инструктором по лыжам и дизайнером одежды, руководила строительным бизнесом, работала моделью, написала несколько книг.

Пара поженилась в 1977 году и развелась в 1992 году. У них было трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.

"Ивана Трамп выжившая. Она бежала от коммунизма и приняла эту страну (США — ред.). Она научила своих детей выдержке и стойкости, состраданию и решимости", — говорится в заявлении семьи Трампа.

Ивана и Дональд Трампы

Дочь Иваны — Иванка Трамп, также сообщившая о смерти матери, написала, что ее мама "жила полной жизнью", была блестящей, обаятельной, страстной и "до безобразия смешной".

"С разбитым сердцем из-за смерти моей матери. Мама была блестящей, обаятельной, страстной и до безобразия смешной. Она жила полной жизнью — никогда не отказывалась от возможности посмеяться и потанцевать. Я всегда буду скучать по ней и всегда буду хранить память о ней в наших сердцах", — написала Иванка в своем аккаунте в Твиттер.

Ни в заявлении семьи Трамп, ни в сообщении бывшего президента не упоминается причина смерти, но представитель полиции сказал, что она была найдена мертвой на лестнице.

The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов сообщает, что это произошло случайно, и Ивана могла упасть с лестницы.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что парамедики прибыли на вызов в ее квартиру по поводу остановки сердца.

В то время как Дональд Трамп взял на себя ответственность за свой ранний успех на высококонкурентном рынке недвижимости Манхэттена, Ивана Трамп также сыграла важную роль в семейном бизнесе вскоре после их свадьбы.

Она работала вместе со своим мужем над строительством Башни Трампа, его знаменитого здания на Пятой авеню в Манхэттене и других громких проектов, таких как курорт-казино Трамп Тадж-Махал в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, сообщает Times.

Ивана Трамп с дочерью Иванкой

Ивана Трамп была вице-президентом по дизайну интерьеров в Trump Organization и управляла историческим отелем Plaza, который Трамп приобрел в 1988 году, воспитывая троих детей.

Они развелись после получившего широкую огласку романа Дональда Трампа с Марлой Мейплс, на которой он позже женился.