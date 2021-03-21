Заблокированный в в Twitter и Facebook возвращается в соцсети: что об этом известно

Бывший президент США Дональд Трамп после перманентного бана в Twitter, Facebook и других соцсетях, намерен через два-три месяца запустить собственную платформу.

Об этом рассказал пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа в 2020 году Джейсон Миллер в эфире канала FOX, передает Reuters.

По его словам, Трамп войдет в социальные сети с новой платформой и это приведет "к полному пересмотру игры".

Других деталей Миллер не предоставил.

Как сообщалось ранее, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа штурмом взяла здание Капитолия, чтобы сорвать инаугурацию Байдена.

В это время сам Трамп обнародовал несколько постов в Твиттер, которые эксперты расценили, как призывы к дальнейшей эскалации насилия.

После этого его аккаунт в Твиттер был заблокирован.

Вслед за этой соцсетью, аналогичное решение принял принял Марк Цукерберг, тем самым закрыв Трампу доступ к Facebook и Instagram.

На подобные меры также пошло руководство Google, заблокировав его канал в YouTube.