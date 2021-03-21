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Заблокированный в в Twitter и Facebook возвращается в соцсети: что об этом известно

Заблокированный в в Twitter и Facebook возвращается в соцсети: что об этом известно
Обновлено 23:06 Сегодня Телеграф

Бывший президент США Дональд Трамп после перманентного бана в  Twitter, Facebook и других соцсетях, намерен через два-три месяца запустить собственную платформу. 

Об этом рассказал пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа в 2020 году Джейсон Миллер в эфире канала FOX, передает Reuters

По его словам, Трамп войдет в социальные сети с новой платформой и это приведет "к полному пересмотру игры". 

Других деталей Миллер не предоставил.

Как сообщалось ранее, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа штурмом взяла здание Капитолия, чтобы сорвать инаугурацию Байдена. 

В это время сам Трамп обнародовал несколько постов в Твиттер, которые эксперты расценили, как призывы к дальнейшей эскалации насилия. 

После этого его аккаунт в Твиттер был заблокирован.  

Вслед за этой соцсетью, аналогичное решение принял принял Марк Цукерберг, тем самым закрыв Трампу доступ к Facebook и Instagram

На подобные меры также пошло руководство Google, заблокировав его канал в YouTube.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Соцсети, Дональд Трамп.
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