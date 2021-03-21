Заблокированный в в Twitter и Facebook возвращается в соцсети: что об этом известно

Бывший президент США Дональд Трамп после перманентного бана в Twitter, Facebook и других соцсетях, намерен через два-три месяца запустить собственную платформу.
Об этом рассказал пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа в 2020 году Джейсон Миллер в эфире канала FOX, передает Reuters.
По его словам, Трамп войдет в социальные сети с новой платформой и это приведет "к полному пересмотру игры".
Других деталей Миллер не предоставил.
Как сообщалось ранее, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа штурмом взяла здание Капитолия, чтобы сорвать инаугурацию Байдена.
В это время сам Трамп обнародовал несколько постов в Твиттер, которые эксперты расценили, как призывы к дальнейшей эскалации насилия.
После этого его аккаунт в Твиттер был заблокирован.
Вслед за этой соцсетью, аналогичное решение принял принял Марк Цукерберг, тем самым закрыв Трампу доступ к Facebook и Instagram.
На подобные меры также пошло руководство Google, заблокировав его канал в YouTube.