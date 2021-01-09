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Трамп препирается с Twitter о вечной блокировке: с каких постов все началось

Трамп препирается с Twitter о вечной блокировке: с каких постов все началось
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф

Президент США Дональд Трамп заявил, что заставить молчать его не удастся, таким эмоциональным способом прокомментировав блокировку акааунта в Twitter, которую администрация соцсети ввела на постоянной основе.

"Нас не заставишь замолчать!" — сказал он. Отметим, что аналогичное сообщение появилось в официальном аккаунте главы государства, но Twitter удалил и его.

В свою очередь, Трамп добавил, что предполагал, такую реакию администрации соцсети.

"Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем", — рассказал о своих планах он.

Но в Twitter готовы пойти и дальше и ограничить в действиях правительственные аккаунты США в соцсети, если потребуется.

"Касательно правительственных учетных записей, таких как POTUS и WhiteHouse, мы не будем приостанавливать действия этих аккаунтов, но примем меры по ограничению их использования", — цитирует CNN заявление компании.

Также Twitter дал некоторые разъяснения по блокировке аккаунта американского президента. По мнению компании, использование слов "американские патриоты" для описания сторонников Трампа "может трактоваться как поддержка тех, кто совершал насилие в Капитолии".

"Заявление Трампа о том, что он не будет присутствовать на инаугурации [Байдена], часть его сторонников воспринимает как ещё одно подтверждение того, что выборы были нелегитимными", - пояснили свою позицию в руководстве соцсети.

Как сообщал "Телеграф", ранее на неопределенный срок заблокировал аккаунт Трампа и Facebook.

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Все по теме:

США, Твиттер, Дональд Трамп, Twitter, беспорядки в США, захват Капиталия.

Автор:

Телеграф
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