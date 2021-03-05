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В YouTube заявили, что могут восстановить аккаунт Трампа и назвали условие

В YouTube заявили, что могут восстановить аккаунт Трампа и назвали условие
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф

Аккаунт бывшего президента Дональда Трампа на YouTube будет восстановлен после блокировки в связи с протестами его сторонников и штурма Капитолия 6 января, если руководство платформы будет уверено, что повторения такого сценария не будет.

Об этом в четверг, 4 марта сообщила генеральный директор компании Сьюзан Войчицки, передает CNN.

По ее словам, YouTube будет полагаться на набор показателей для оценки уровня насилия, включая заявления правительственных чиновников, уровень готовности правоохранительных органов и любую агрессивную риторику, которую YouTube может наблюдать на своей собственной платформе.

Но на фоне того, что ФБР и Министерство внутренней безопасности и полиции Капитолия США сообщили о возможных планах экстремистов совершить нападение на комплекс Капитолия в четверг, 4 марта, "сейчас совершенно ясно, что все еще существует повышенный риск насилия".

Напомним, аккаунт бывшего президента Доналда Трампа был временно заблокирован 12 января за нарушение политики YouTube в отношении подстрекательства к насилию. 9 января Трампа в блок отправила администрация Twitter. Также в опалу попали еще несколько сторонников Трампа. Так, Google заблокировал в своем онлайн-магазине приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют его сторонники. Кроме того, Трампу ограничили доступ и к Facebook, причем "на неопределенный срок". Отметим, что бойкот соцсети устроили Трампу из-за беспорядков, устроенных сторонниками Дональда Трампа в США, которые вылились в захват Капитолия, в результате чего погибли пять человек. Причиной беспорядков стала победа на президентских выборах Джо Байдена

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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YouTube, Дональд Трамп, Блокировки.
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