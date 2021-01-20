Кто такой Джо Байден: 7 интересных фактов о новом президенте США

По итогам голосования выборщиков Джо Байден, набравший 273 голоса, стал новым главой страны. 20 января пройдет церемония в честь вступления Байдена на должность президента. «Телеграф» собрал несколько фактов, которые хорошо характеризуют нового главу Америки.

1. Самый возрастной президент в США

Джозеф Робинеутт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года. На момент выборов мужчине было 77 лет, а во время официального занятия поста будет уже 78.

Такое долгожительство Байден объяснил своей неприязнью к алкоголю. «Я не принимаю ничего, что может стать для меня костылем», — прокомментировал он.

2. Президент с третьей попытки

Ещё молодым Джо Байден поставил себе цель стать главой страны. Впервые он попытался осуществить желаемое в возрасте 41 года. Но его обвинили в плагиате и сняли с гонки за американский трон. Он занял пост сенатора до 2009 года, а затем предпринял еще одну попытку стать президентом. Но маленький процент на собраниях и неудачная шутка в адрес Обамы опять разрушили его планы. И только на третий раз Джо сокрушил противника и получил достаточное количество голосов для победы.

3. Семейная трагедия чуть не разрушила политическую карьеру

После назначения Байдена сенатором штата, он с семьей попал в жуткую автокатастрофу.

Его сыновья выжили и были доставлены в госпиталь. Жене и маленькой дочке повезло меньше: они сразу погибли на месте аварии. Чтобы больше заботится о детях, Джо собирался отказаться от поста. Однако тогдашний президент Барак Обама переубедил его и свою присягу Байден дал в больничной палате детей.

4. Чуть не начал воевать с Вьетнамом

Сразу после окончания Байденом Сиракузского университета, его призвали служить во Вьетнам. Джо избежал военной обязанности из-за астмы, благодаря которой он получил пять военных отсрочек.

5. Поддерживал отношения с Россией

Байден всегда был сторонником перезагрузки отношений с Россией. Он приезжал в Москву для личных переговоров с Дмитрием Медведевым и даже встал на защиту русских «спящих» агентов, чтобы не вредить отношениям с Россией. Однако при этом Байден негативно относился к Владимиру Путину и был сторонником жесткой линии в отношениях с Москвой после конфликта в Украине.

6. Большой поклонник мороженого

Американский президент признался о своей страсти к мороженому. По его словам, он ест холодный десерт в три раза чаще обычного потребителя. Однажды глава посетил штаб-квартиру компании Jeni's Splendid Ice Creams, где представился как «Джо Байден, любитель мороженого».

7. Религия

После Джона Кеннеди, Байден стал вторым президентом США, исповедующим католичество. В своих обращениях к населению он неоднократно делал акцент на приверженности к католическому учению. И хоть человек он религиозный, есть моменты, где президент отступает от своих воззрений. Как, например, демократ изменил свое мнение касательно ЛГБТ и абортов, хотя его вера не допускает подобного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как Вашингтон готовится к инаугурации Байдена - накануне в США принимаются беспрецедентные меры безопасности.