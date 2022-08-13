ФБР виявили у маєтку Трампа секретні документи

Відомий своїми скандальними заявами про Україну та Крим минулий президент США Дональд Трамп опинився в епіцентрі розслідування ФБР справи про неналежне поводження із секретними документами у сфері національної безпеки. Звинувачення поки що не було пред’явлено, але санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі чи штрафу.

Згідно з інформацією CNN, обшук провели в маєтку Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у Палм-Біч, штат Флорида. Було знайдено 11 комплектів секретних документів, частина з яких була позначена грифом "цілком секретно".

Ордер на обшук було оприлюднено у п’ятницю, 12 серпня. З нього випливає, що під час розслідування розглядаються три федеральні злочини: порушення закону про шпигунство (зокрема, що виходить за рамки шпигунства, таке як відмова повернути документи), видалення або знищення записів (злочинне поводження з урядовими документами), перешкоджання правосуддю, зазначає Politico".

Серед того, що виявило ФРБ, один комплект документів, з грифом "top secret/SCI", чотири з маркуванням "цілком секретно", секретні та конфіденційні документи. Усього вилучили понад 20 коробок та папки з фото. Крім іншого, там були матеріали з позначкою "про президента Франції".

Читайте також: Категорія Україна Китай, США, ядерні боєголовки та російсько-українська війна – генерал Романенко провів важливі паралелі Якщо США відволікають свою увагу на події у різних частинах світу, де вони здійснюють стратегічну присутність, відстоюють свої інтереси, то менше уваги приділяють російсько-українській війні.

Видання зазначає, що обшук і розслідування безпрецедентні щодо колишнього президента щодо неправильного поводження з деякими із найтаємніших документів США. Якщо слідство дійде до звинувачення та засудження, це може призвести до в’язниці або штрафу. Представник Трампа вважає, що у всьому винна влада США, яка "ополчилась на свого політичного опонента". Нагадаємо, Трамп заявив про своє рішення балотуватися на виборах президента США у 2024 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Трампа викрили у спробі обійти податки, розміщуючи могилу колишньої дружини на території гольф-клубу. Івана Трамп померла в липні, впавши зі сходів.