У Трампа большие проблемы: что нашли у него следователи ФБР

Бывший президент США подозревается в шпионаже

В резиденции Мар-а-Лаго, которая принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу, были найдены секретные документы, касающиеся Ирана и Китая.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомые с вопросом источники, в найденных в резиденции Трампа документах содержалась информация, которая могла бы пролить свет на методы США по сбору информации, а их американские спецслужбы пытаются держать в секрете.

Кроме того в одном из документов содержались данные о ракетной программе Ирана, а в другом "очень секретная разведывательная работа" по Китаю.

Собеседники издания отметили, что раскрытие этой информации может создать очень много рисков, а под угрозу могут попасть люди, которые помогают США.

Также отмечается, что эти документы являются наиболее чувствительными из всех обнаруженных в ходе обысков ФБР 8 августа. Тогда из резиденции Трампа были изъяты около 13 тысяч документов, из которых 103 засекречены, а 18 имеют гриф "совершенно секретно".

Из-за несоблюдения требований по обращению с подобного рода информацией, Трампа подозревают по статье о шпионстве.

Напомним, Трамп в своем недавнем интервью озвучил ряд пророссийских нарративов, в том числе и о том, что Украине стоило отказаться от Крыма и вступления в НАТО.

Кроме того, он призвал "подружиться с россией" из-за того, что у нее есть ядерное оружие.