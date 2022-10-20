Причина ладить с россией: Трамп в очередной раз оскандалился из-за своего заявления

Украинцы не поддержали такую основу для переговоров

Соединенные Штаты Америки на протяжении всего полномасштабного вторжения россии поддерживали Украину — от финансовой и военной помощи до участия в политических разборках с оккупантами. Однако такие методы не считает правильными бывший американский президент Дональд Трамп. Он призывает "подружиться" с кремлем из-за ядерного оружия.

Такое мнение он высказал в интервью редактору газеты The Washington Post Бобу Вудворду, запись его слов обнародовал телеканал CNN. По его словам, наличие у российской федерации ядерных боеголовок это достаточная причина, чтобы попытаться найти общий язык с ним.

"Ладить с россией это хорошая вещь, не плохая, да? Особенно потому, что она имеет целых 1332 чертовых ядерных боеголовок", — сообщил политик.

Отрывок из интервью

В сети на такую речь экспрезидента США отреагировали достаточно бурно. Политический эксперт Юрий Романенко на своей странице в Фейсбуке написал, что Трамп совершенно точно не является "полезным" и не отстаивает интересы Украины. В комментариях пользователи сети поддержали такую позицию политолога. Они подчеркивают, что заявления политиков в поддержку дружбы с государством-агрессором только подталкивают лидеров других стран "продолжить разработку ядерного оружия", ведь тогда "США подружится с ними".

Комментарий Юрия Романенко

Кроме того, российские сообщества в социальных сетях сразу подхватили заявление. Они определенно радуются такой поддержке и тому, что ядерный шантаж владимира путина действительно работает и влияет на страны Запада.

Публикации российских групп

Ранее эксперты специально для "Телеграфа" рассказали, что могут означать заявления в США о сокращении военной поддержки Украине.