"Отдал бы Аляску?" Трамп взбесил сеть заявлением об Украине и Крыме

Американский политик хайпует на теме войны в Украине как может

Пользователи социальных сетей негодуют из-за предположения 45-го президента США Дональда Трампа, что Украина могла бы отказаться от членства в НАТО и признать Крым частью рф. Политик предположил, что с такими уступками нашей стране удалось бы избежать полномасштабной войны.

Такое мнение Трамп высказал в подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show, передает "Телеграф". Также он считает, что в случае переизбрания его на второй срок (вместо Джозефа Байдена) диктатор владимир путин не рискнул бы вторгнуться в Украину, как сделал это 24 февраля 2022 года.

Дональд Трамп выдал очень много скандальных заявлений во время интервью. Среди прочего — и уверенность в том, что в Москве якобы желали подписать с украинской властью заявление о мире.

"Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать из НАТО: "Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО", и имели бы страну, потому что, я считаю, путин хотел заключить договор", — предположил бывший американский лидер.

Теперь же Дональд Трамп убежден, что рано или поздно Украина сломается под напором рф, а путин "захватит там все". По словам американца, ему очень "грустно наблюдать за происходящем" в нашей стране.

Разумеется, подобные "предложения" вызвали невероятный фурор среди украинских интернет-пользователей. Они поспешили высказать все, что думают о Трампе и его решении договариваться с россией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что циничность Трампа стала предметом очередного скандала. Чтобы сэкономить деньги, бывший американский президент решил оригинально похоронить свою скончавшуюся первую супругу Ивану. Он оборудовал ее могилу на территории собственного гольф-клуба. За это ему светит разбирательство насчет уклонения от уплаты налогов.