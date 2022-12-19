Трампу грозит уголовное преследование по четырем статьям: что он натворил

Конгресс обвинил экс-президента в нарушении четырех федеральных законов

Против бывшего президента США Дональда Трампа могут открыть уголовное дело в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Как сообщает Европейская правда, специальный комитет Конгресса США проголосовал за то, чтобы направить в Министерство юстиции запрос об открытии такого производства.

Член комитета Джейми Раскина говорит, что Трампа и ряд других лиц могут привлечь к ответственности из-за нарушения сразу четырех федеральных законов:

влияние или препятствование официальной процедуре правительства США;

сговор с целью введения в заблуждение правительства США;

незаконные, сознательные или добровольные ложные заявления федеральному правительству;

помощь или участие в мятеже против Соединенных Штатов.

"Комитет считает, что доказательств более чем достаточно для уголовного преследования президента Трампа — за помощь и содействие тем силам, кто, штурмуя Капитолий, участвовал в нападении на США", — сказал Раскин.

Несмотря на то, что решение Конгресса не имеет юридической силы и не обязывает Минюст предпринимать какие-либо действия, однако конгрессмены считают, что их вклад поможет способствовать принятию решений ведомством.

Напомним, накануне в резиденции Мар-а-Лаго, которая принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу, были найдены секретные документы, касающиеся Ирана и Китая.