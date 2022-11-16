Трамп вновь баллотируется в президенты США: что обещает на этот раз

Бывший американский лидер выбрал несколько весьма острых тем, которыми пытается апеллировать к избирателям

Бывший американский президент Дональд Трамп, чья партия нередко тормозит военную помощь Украине, снова намерен баллотироваться на наивысший пост в США. Согласно его заявлениям на специальной пресс-конференции в личном особняке во Флориде, он планирует сделать все возможное, дабы вернуть Америке ее было величие.

Как отмечает Reuters, обращение Трампа, которое транслировалось по телевидению, было весьма спокойным, слишком острая критика или обидные высказывания в сторону демократической партии отсутствовали в риторике политика. Он лишь критиковал отдельные действия Байдена во время президентства и вспоминал свои отдельные достижения.

Среди популистических тем, которые были затронуты Трампом в его речи, были затронуты судьба незаконных мигрантов, проблемы антивакцинаторов и т.п. Так, среди прочего, политик заявил, что не прочь вернуть смертную казнь для людей, распространяющих наркотики. Помимо этого он пообещал вновь трудоустроить тех американцев, которые потеряли возможность работать из-за отказа делать прививку от COVID-19.

"Два года назад мы были великой нацией, и вскоре вновь станем великой нацией", — высокопарно пообещал Дональд Трамп.

Следует добавить, что его помощники уже подали соответствующие документы насчет баллотирования политика в Федеральную избирательную комиссию. СМИ предполагают, что конкуренцию Трампу могут создать и другие республиканцы. Среди них называют бывшего вице-президента США Майка Пенса и действующего губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие проблемы с законом имеет Трамп и что за расследование против него проводится в Америке.