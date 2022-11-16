Трамп знову балотується у президенти США: що обіцяє цього разу

Колишній американський лідер обрав кілька дуже гострих тем, якими намагається апелювати до виборців

Колишній американський президент Дональд Трамп, партія якого нерідко гальмує військову допомогу Україні, знову має намір балотуватися на найвищу посаду в США. Згідно його заяв на спеціальній пресконференції в особистому особняку у Флориді, він планує зробити все можливе, щоб повернути Америці її колишню.

Як зазначає Reuters, звернення Трампа, яке транслювалося по телебаченню, було вельми спокійним, надто гостра критика чи образливі висловлювання у бік демократичної партії були відсутні в риториці політика. Він лише критикував окремі дії Байдена під час президентства та згадував свої окремі досягнення.

Серед популістичних тем, яких Трамп торкнувся у своїй промові, були доля незаконних мігрантів, проблеми антивакцинаторів тощо. Так, серед іншого, політик заявив, що не проти повернути смертну кару для людей, які розповсюджують наркотики. Крім цього, він пообіцяв знову працевлаштувати тих американців, які втратили можливість працювати через відмову робити щеплення від COVID-19.

"Два роки тому ми були великою нацією, і незабаром знову станемо великою нацією", — пишномовно пообіцяв Дональд Трамп.

Слід додати, що його помічники вже подали відповідні документи щодо балотування політика у Федеральну виборчу комісію. ЗМІ припускають, що конкуренцію Трампу можуть створити й інші республіканці. Серед них називають колишнього віце-президента США Майка Пенса та чинного губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

Раніше "Телеграф" розповідав, які проблеми із законом має Трамп і що за розслідування проти нього проводиться в Америці.