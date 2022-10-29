В партії Трампа вчергове проти допомоги Україні: з чим проблема цього разу

Демократи і республіканці зіштовхнулися з розбіжностями в думках

Група республіканців, які вже й раніше виступали проти збільшення допомоги Україні в боротьбі з ворогом, у Палаті представників і Сенаті Сполучених Штатів виступила проти плану демократичної партії про фінансування України за рахунок арештованих російських активів. Вони не погоджують положення у звіті конференції Закону про національну оборону (NDAA).

Про це повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на власні джерела. Як зазначається, цей звіт дозволив би США переказувати доходи від конфіскованого російського майна в Україну.

"Це недобросовісно, що республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить Міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни росії. Це положення було прийнято як частина NDAA Палати представників і не повинно зазнавати нападів з боку правих або бути виключеним з остаточного законопроєкту", — пояснив виданню представник Демократичної партії, який брав участь у процесі.

Демократи також наголошують, що виключення цього положення з пакета, який складає майже 840 мільярдів доларів, не дозволить Білому дому передавати фінансову допомогу Україні. У свою чергу республіканці вважають, що це положення в пакеті має бути переглянуте комітетами Палати представників і Сенату. Вони наголосили, що значнішою допомогою для програшу володимира путіна стало б припинення фінансування російської нафтової галузі.

В інтерв'ю "Телеграфу" дипломат Валерій Чалий розповідав, що навіть якщо республіканці отримають більшість, навряд чи допомога від США Україні скоротиться. Він вважає, що республіканці "так само виступають за те, щоб путін і його режим отримали по заслугах".

"Лунали речі, що Європейський союз має надавати таку ж за розміром підтримку тому що в США популярна думка, що це мають бути паритетні засади підтримки України. І ЄС, і Європарламент значно підсилили і збільшили цю допомогу Україні. Тому в передвиборчій боротьбі меседж в Байдена такий: демократи підтримують Україну максимально, а якщо ви оберете республіканців, то можуть виникнути певні проблеми", — пояснив Чалий.

Інтерв'ю Валерія Чалого

Це не перший раз, коли республіканська партія робить дуже суперечливі заяви щодо України. Раніше "Телеграф" повідомляв, що вони просили розслідування дій адміністрації Байдена через те, що вона не вимагала переговорів України і росії і нібито "роздухувала конфлікт" між країнами.