Демократы и республиканцы столкнулись с разногласиями во мнениях

Группа республиканцев, уже ранее выступавших против увеличения помощи Украине в борьбе с врагом, в Палате представителей и Сенате Соединенных Штатов выступила против плана демократической партии о финансировании Украины за счет арестованных российских активов. Они не согласны с положением в отчете конференции Закона о национальной обороне (NDAA).

Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Как отмечается, этот отчет позволил бы США переводить доходы от конфискованного российского имущества в Украину.

"Это недобросовестно, что республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны россии. Это положение было принято как часть NDAA Палаты представителей и не должно подвергаться нападениям со стороны правых или быть исключенным из окончательного законопроекта", — объяснил изданию участвовавший в процессе представитель Демократической партии.

Демократы также отмечают, что исключение этого положения из пакета, который составляет почти 840 миллиардов долларов, не позволит Белому дому передавать финансовую помощь Украине. В свою очередь, республиканцы считают, что это положение в пакете должно быть пересмотрено комитетами Палаты представителей и Сената. Они отметили, что более значительной помощью для проигрыша владимира путина стало бы прекращение финансирования российской нефтяной отрасли.

В интервью "Телеграфу" дипломат Валерий Чалый рассказывал, что даже если республиканцы получат большинство, вряд ли помощь от США Украине сократится. Он считает, что они "так же выступают за то, чтобы путин и его режим получили по достоинству".

"Раздавались слова, что Европейский союз должен оказывать такую же по размеру поддержку, потому что в США популярно мнение, что это должны быть паритетные основы поддержки Украины. И ЕС, и Европарламент значительно усилили и увеличили эту помощь Украине. Поэтому в предвыборной борьбе месседж у Байдена таков: демократы поддерживают Украину максимально, а если вы выберете республиканцев, то могут возникнуть определенные проблемы", — объяснил Чалый.

Интервью Валерия Чалого

Это не первый раз, когда республиканская партия делает очень противоречивые заявления по Украине. Ранее "Телеграф" сообщал, что они просили расследование действий администрации Байдена из-за того, что она не требовала переговоров Украины и россии и якобы "раздувала конфликт" между странами.