Республиканцы хотят начать сбор доказательств эскалации Байденом конфликта

В Республиканской партии Соединенных Штатов хотят привлечь администрацию нынешнего американского президента Джо Байдена к ответственности за "раздувание" напряжения между США и россией и за отсутствие обсуждения с украинским руководством возможности подписания договора о невступлении Украины в НАТО. Это может привести к масштабной войне и еще более резким действиям владимира путина.

Представитель республиканцев Скотт Перри, глава правой фракции "Кокус свободы" в штате Пенсильвания, высказал коллегам идею начать расследование подхода администрации Байдена к мирным переговорам между российской федерацией и Украиной, пишет издание "Axios". Республиканская критика подхода президента Байдена к конфликту раскололась, потому что он затянулся. В то время как сенаторы от Республиканской партии призвали президента США ускорить и диверсифицировать продажи оружия в Украину, другие республиканцы требовали от Киева начать переговоры, чтобы предотвратить риск ядерной эскалации.

"Требовали ли мы от Администрации какие-либо разговоры с Зеленским этой весной, которые включали предложение о прекращении российской оккупации в обмен на невступление Украины в НАТО?.. Если эти придурки в этой мошеннической администрации обманывают нас или намеренно ведут нас к войне с россией, ядерной или другой, нам лучше начать собирать доказательства, чтобы можно было привлечь их к ответственности" — отметил он.

Комментарии Перри отражают беспокойство изоляционистов как правых, так и левых. Они говорят, что желание Запада добиться прямой победы Украины может спровоцировать загнанного в угол президента россии владимира путина на резкие действия, включая ядерный удар.

Как сообщал Телеграф ранее, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Во время нее американский лидер высказал необычную просьбу.