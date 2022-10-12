Байден обратился к Зеленскому с необычной просьбой: о чем говорили лидеры

Пригласить у конгресса дополнительные средства для помощи Украине может быть очень тяжело

Во время очередного телефонного разговора с украинским лидером президент США Джозеф Байден призвал Владимира Зеленского не озвучивать информацию о том, что США недостаточно помогают Украине в ее противостоянии россии. В то же время, он добавил, что ему будет сложно уговорить конгресс выделить дополнительную помощь.

Как пишет издание The Washingtonpost, ссылаясь на собственные источники в Белом Доме, Байден как политик четко осознал, что у украинского президента есть решительное стремление отстаивать интересы своего государства и народа, однако во время частного разговора с Зеленским, американский лидер сообщил, что ему будет крайне сложно и в дальнейшем просить деньги у конгресса при условии, что Киев будет выглядеть "неблагодарным" и продолжит озвучивать то, что оказание помощи от США недостаточно.

Источники также добавили, что оба лидера с начала полномасштабного российского вторжения общаются на систематической основе, примерно каждые две-три недели. Последний диалог политиков прошел 10 октября. В это время Байден осудил массированный российский удар по украинским городам и пообещал Зеленскому предоставить Украине современные системы ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщал, как американский лидер Джо Байден прокомментировал вероятность применения оружия массового поражения против Украины, отметив, что эта угроза уже достигла пика и вполне реальна.