Байден звернувся до зеленського з незвичним проханням: про що говорили лідери

Запросити у конгресу додаткові кошти для допомоги Україні може бути вкрай важко

Під час чергової телефонної розмови з українським лідером президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден закликав Володимира Зеленського не озвучувати інформацію про те, що США недостатньо допомагають Україні у її протистоянні росії. Водночас він додав, що йому буде складно умовити конгрес виділити додаткову допомогу.

Як пише видання The Washingtonpost, посилаючись на власні джерела у Білому Домі, Байден як політик чітко усвідомив, що український президент має рішуче прагнення відстоювати інтереси своєї держави та народу, проте під час приватної розмови із Зеленським, американський лідер повідомив, що йому буде вкрай складно й надалі просити гроші у конгресу при умові, що Київ виглядатиме "невдячним" і продовжить озвучувати те, що надання допомоги від США є недостатнім.

Джерела також додали, що обидва лідери з початку повномасштабного російського вторгнення спілкуються на систематичній основі, приблизно кожні два-три тижні. Останній діалог політиків відбувся 10 жовтня. Саме тоді Байден засудив масований російський удар по українських містах і пообіцяв Зеленському надати Україні сучасні системи ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський лідер Джо Байден прокоментував ймовірність застосування зброї масового ураження проти України, відзначивши, що ця загроза вже досягла піка і є цілком реальною.