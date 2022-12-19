Нардеп "Слуги народа" набросилась на главу партии из-за скандала с раненым военным: мнение сети разделилось

Нардеп жестко раскритиковала главу своей партии

Скандал с участием главы партии "Слуга народа" Еленой Шуляк получил продолжение. Так нардеп и заместитель главы фракции "СН" Галина Янченко раскритиковала поступок своей коллеги и объявила о выходе из партии.

Как сообщила Янченко в своем Facebook, то, что Шуляк пришла в госпиталь к раненому бойцу, чтобы выяснять с ним отношения, является плевком в лицо всем украинским защитникам.

При этом нардеп назвала законопроект 5565, из-за которого возник скандал, "коррупционным".

"Но это, к сожалению, далеко не первый ее недостойный поступок. Она и раньше позволяла себе лгать на волонтеров, шантажировать депутатов и презирать коллег. Находиться в одной партии с Шуляк – это толерировать такое отвратительное поведение", — написала нардеп.

После этого она добавила, что написала заявление о выходе с партии.

Пользователи сети на этот поступок отреагировали неоднозначно. Кто-то поддержал ее решение, назвав это достойным поступком.

Другие же напомнили, что Янченко является соавтором того самого закона 5565, который она сейчас критикует, а также удивились, почему она не уходит из фракции, а только из партии.

Как сообщалось ранее, 18 декабря военнослужащий и активист Олег Симороз, который проходит реабилитацию после потери обоих ног на Донбассе, сообщил, что Шуляк ворвалась в его госпиталь, чтобы устроить скандал относительно его критики законопроекта. Симороз считает, что документ работает на благо строительной мафии, Шуляк в ответ обвинила его в получении денег за свою позицию.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада накануне приняла скандальный законопроект, усиливающий уголовную ответственность военнослужащих, которые не подчиняются приказам руководства. Этот документ уже вызвал широкий резонанс среди бойцов ВСУ и активистов. Впрочем, главком Валерий Залужный поставил точку в дискуссии и призвал президента подписать документ.