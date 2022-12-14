"Космический" скандал с писателем Доржем Бату: в NASA ответили, работал ли он у них

В NASA ответили по поводу работы Бату в ведомстве

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали работал ли у них украинский писатель Дорж Бату, которого не так давно блогер Виктор Трегубов обвинил в ложных фактах из своей биографии, в частности, во лжи о работе на космическое ведомство США.

Как пишет издание BBC Украина, их редакция обратилась с вопросами о Бату к NASA. На вопрос корреспондента, о том правда ли то, что украинский писатель работал оператором коррекции траектории в ведомстве там ответили следующим образом:

"Он не работал на NASA. Наше заявление — это информация, которую мы должны предоставить".

При этом на уточняющий вопрос журналиста там заявили, что Андрей Васильев (настоящее имя Доржа Бату) все-таки имел отношение к ведомству.

"Андрей Васильев работал с подрядчиком NASA в 2013-2016 годах, но данный момент он не связан с агентством. Его взгляды не отражают официальные взгляды NASA или правительства Соединенных Штатов", — передает издание ответ NASA на запрос.

На просьбу более широко раскрыть полномочия Васильева или подробности его деятельности, в NASA пока не ответили.

В материале BBC отмечается, что в ведомстве заявили, что Бату работал в NASA в период с 2013 по 2016 год, однако сам писатель, например, в интервью "Украинской правде", опубликованном 2 июня 2018 года, говорит о своей работе в настоящем времени.

"Он рассказал, что в 2013 году попал на должность лаборанта на производство, производящее детали и узлы для космических аппаратов. Уже через три года (т.е. с 2013 по 2016 год) Васильев якобі из лаборанта перешел на инженерную должность финального инспектора и дает понять, что по состоянию на время разговора (июнь 2018) работает там.

Новую работу он якобы получил, отнеся резюме в "агентство по трудоустройству людей в авиакосмической отрасли".

"Когда я пришел в NASA, сразу сказал HR-у, что у меня нет технического образования. Услышал: "Нас абсолютно удовлетворяет ваш бекграунд", — заявил Бату в интервью.

На запрос BBC уже отреагировал и Трегубов, который отметил, что "Андрей Васильев говорит правду, когда утверждает, что имел отношения с подрядчиком NASA. И только тогда он говорит правду".

Предыстория

Неделю назад (7 декабря) украинский блогер и военных Виктор Трегубов разразился обвинениями в адрес Доржа Бату. Согласно его утверждениям, писатель приписывает себе несуществующие заслуги, в частности о работу в NASA. Кроме того, Трегубов заявил, что Васильев выдумал интервью с российским оппозиционером Алексеем навальным. Трегубов подчеркнул, что писатель набирает социальный (да и финансовый) капитал на откровенной лжи.

В своем посте военный утверждает, что имеет собственные источники в NASA, а на отправленный запрос о работе Бату, получил отрицательный ответ. После этого, по словам журналиста, Доржу Бату пришло предупреждение из ведомства и он в свое оправдание якобы заявил, что "работает в сверхсекретном проекте".

После возникшего скандала издательство, с которым сотрудничал автор бестселлеров, заявило, что расторгает контракт с Бату, поскольку больше не имеют к нему доверия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Латвии продолжается скандал с оппозиционным российским каналом "Дождь". Власти страны ждут объяснений от его сотрудников.