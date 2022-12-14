"Космічний" скандал із письменником Доржем Бату: у NASA відповіли, чи працював він у них

У NASA відповіли з приводу роботи Бату у відомстві

В американському Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) розповіли, чи працював у них український письменник Дорж Бату, якого нещодавно блогер Віктор Трегубов звинуватив у хибних фактах зі своєї біографії, зокрема, у брехні про роботу на космічне відомство США.

Як пише видання BBC Україна, їхня редакція звернулася з питаннями про Бату до NASA. На запитання кореспондента, чи правда те, що український письменник працював оператором корекції траєкторії у відомстві, там відповіли так:

"Він не працював на NASA. Наша заява — це інформація, яку ми повинні надати".

При цьому на уточнююче питання журналіста там заявили, що Андрій Васильєв (справжнє ім’я Доржа Бату) таки мав відношення до відомства.

"Андрій Васильєв працював із підрядником NASA у 2013-2016 роках, але на даний момент він не пов’язаний з агентством. Його погляди не відображають офіційні погляди NASA чи уряду Сполучених Штатів", — передає видання відповідь NASA на запит.

На прохання ширше розкрити повноваження Васильєва чи подробиці його діяльності, у NASA поки що не відповіли.

У матеріалі BBC наголошується, що у відомстві заявили, що Бату працював у NASA у період з 2013 по 2016 рік, проте сам письменник, наприклад, в інтерв’ю "Українській правді", опублікованому 2 червня 2018 року, говорить про свою роботу зараз.

"Він розповів, що у 2013 році потрапив на посаду лаборанта на виробництво, яке виробляє деталі та вузли для космічних апаратів. Вже через три роки (тобто з 2013 по 2016 рік) Васильєв якобі з лаборанта перейшов на інженерну посаду фінального інспектора та дає зрозуміти, що станом на час розмови (червень 2018 року) працює там.

Нову роботу він нібито отримав, віднісши резюме до "агентства з працевлаштування людей в авіакосмічній галузі".

"Коли я прийшов у NASA, відразу сказав HR-у, що я не маю технічної освіти. Почув: "Нас абсолютно задовольняє ваш бекграунд", — заявив Бату в інтерв’ю.

На запит ВВС вже відреагував і Трегубов, який зазначив, що "Андрій Васильєв говорить правду, коли стверджує, що мав стосунки з підрядником NASA. І лише тоді він говорить правду".

Передісторія

Тиждень тому (7 грудня) український блогер та військових Віктор Трегубов вибухнув звинуваченнями на адресу Доржа Бату. Згідно з його твердженнями, письменник приписує собі неіснуючі заслуги, зокрема роботу в NASA. Крім того, Трегубов заявив, що Васильєв вигадав інтерв’ю з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Трегубов наголосив, що письменник набирає соціальний (та й фінансовий) капітал на відвертій брехні.

У своєму посту військовий стверджує, що має власні джерела в NASA, а на відправлений запит про роботу Бату отримав негативну відповідь. Після цього, за словами журналіста, Доржу Бату надійшло попередження з відомства і він на своє виправдання нібито заявив, що "працює у надсекретному проекті".

Після скандалу видавництво, з яким співпрацював автор бестселерів, заявило, що розриває контракт з Бату, оскільки більше не мають до нього довіри.

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