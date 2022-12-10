Скандал космічних масштабів: чому письменника Доржа Бату звинуватили в обмані та чи вигадав він свою роботу в NASA

Що відбувається та що відомо про письменника Доржа Бату?

У літературній спільноті виник новий скандал. Українського письменника Доржа Бату публічно звинуватили у фальсифікації власної біографії та вигадуванні фактів, зокрема, роботу в NASA. З огляду на ситуацію, Видавництво Старого Лева відмовилось співпрацювати з ним та розірвало контракт. Вони пояснили, що вважають неприпустимим обман та маніпуляції.

Деякі постали на захист автора художньої літератури, а сам Дорж Бату назвав всі негативні твердження "відвертою маячнею". Мало того, письменник пообіцяв перенести обговорення та інкримінацію із соцмереж в юридичну площину. Сьогодні "Телеграф" пропонує розібратися, з чого все почалося та що відомо про українського письменника і журналіста.

Після чого в мережі виникло бурхливе обговорення?

7 грудня 2022 року блогер та військовий Віктор Трегубов написав у Facebook пост, де звинуватив Доржа Бату у ряді відвертої брехні. Трегубов стверджує, що Бату несе в маси фальшиву біографію. Зокрема фантазії про роботу в американській космічній агенції NASA. Окрім того, військовий заявив, що він вигадав інтерв’ю з російським політиком Олексієм Навальним, після чого Бату звільнили з "Голосу Америки".

Віктор Трегубов та Дорж Бату

Трегубов підкреслив, що письменник набирає соціальний (та й фінансовий) капітал на відвертій брехні. Зокрема Дорж Бату продає на аукціоні речі, які начебто належать реальним прототипам своїх персонажів. Гроші, як стверджує Бату, будуть перераховані на українське військо.

У своєму дописі Віктор Трегубов розповів історію, що може слугувати підтвердженням. Блогер також написав, що має власні джерела в NASA, а на надісланий запит в агентство він отримав негативну відповідь. Після цього, за словами журналіста, Доржу Бату прийшло попередження з NASA і письменник почав виправдовуватися, що "працює у надсекретному проєкті".

Відповідь Доржа Бату

8 грудня Дорж Бату написав у Facebook звернення до Віктора Трегубова. Спочатку письменник хотів ігнорувати пост журналіста, але, за його словами, інформація завдала болю його рідним та друзям. Тож він прийняв рішення викласти свою позицію у восьми пунктах. В одному з них Дорж Бату стверджує, що працює на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів, і вони не розголошують інформацію про своїх штатних працівників. Про NASA він у пості не згадує.

На претензії та підозри стосовно сумнівності його зборів для ЗСУ, письменник відповів, що звіт за автівки та кошти він представить окремо. Бату також нагадав про свої регулярні звіти за медикаменти.

Звідки походить ім'я Дорж Бату?

Справжнє ім'я письменника — Андрій Васильєв. Та чоловік розповідає, що Дорж Бату – це не зовсім псевдонім. Доржем його називали у дитинстві.

Письменник родом з Бурятії, де було звично давати подвійні імена: одне російське, а друге бурятське. Дорж – це бурятське ім’я, а Бату – назва роду. Його дід – Батуєв. Варто зазначити чоловік чудово володіє українською мовою та має патріотичні погляди.

Згідно з біографією Андрія Васильєва на сайті "Видавництва Старого Лева", за освітою він історик-сходознавець. Одружився з американською дизайнеркою українського походження Яриною Жук і 2002 року переїхав жити до України. Працював телевізійним журналістом на каналах "1+1" та "Інтер". Переїхавши до США, працював кореспондентом "Голосу Америки" та "ТСН". У 2013 році покинув журналістику і став працювати в авіакосмічній галузі.

"Видавництво Старого лева" розірвало контракт із Доржем Бату

Книги Доржа Бату

Видавництво, з яким співпрацював автор бестселерів, прокоментувало звинувачення на його адресу. Там заявили, що більше не мають довіри до Джоржа, тому вони розривають контракт.

Після 5 років співпраці друк книжок Бату зупинять. Примірники творів "Франческа. Повелителька траєкторій", "Франческа. Володарка офіцерського жетона", які вже є в наявності, будуть промарковані як такі, в яких "інформація про біографію автора не є достовірною".

"Причин сумніватися у правдивості його слів у нас не було. Тож попросивши Доржа Бату підтвердити місце його роботи у NASA, ми були впевнені, що отримаємо це. На жаль, прямої відповіді від Доржа ми не отримали. Ми не є слідчими органами, щоб із впевненістю стверджувати, де саме він працював чи працює, а де ні. Але введення нас в оману та відсутність прямих відповідей суперечить нашим цінностям та руйнує основи довіри, на яких ґрунтується наша робота. Це унеможливлює нашу подальшу співпрацю з Доржем Бату." — йдеться у повідомленні "Видавництва Старого лева".

Наразі конкретних доказів чи документів, які можуть підтвердити або спростувати інформацію, не надала жодна зі сторін.