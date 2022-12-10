Скандал космических масштабов: почему писателя Доржа Бату обвинили в обмане и придумал ли он свою работу в NASA

Что происходит и что известно о писателе Дорже Бату?

В литературном сообществе возник новый скандал. Украинского писателя Доржа Бату публично обвинили в фальсификации собственной биографии и сочинении фактов, в частности, работу в NASA. Учитывая ситуацию, львовское издательство ВСЛ отказалось сотрудничать с ним и расторгло контракт. Они объяснили, что считают недопустимым обман и манипуляцию.

Некоторые предстали в защиту автора художественной литературы, а сам Дорж Бату назвал все негативные утверждения "откровенным бредом". Более того, писатель пообещал перенести обсуждение и инкриминацию из соцсетей в юридическую плоскость. Сегодня "Телеграф" предлагает разобраться, с чего все началось и что известно об украинском писателе и журналисте.

После чего в сети возникло бурное обсуждение?

7 декабря 2022 блогер и военный Виктор Трегубов написал в Facebook пост, где обвинил Доржа Бату в ряде нескромной лжи. Трегубов утверждает, что Бату несет в массы ложную биографию. В частности, фантазии о работе в американском космическом агентстве NASA. Кроме того, военный заявил, что он придумал интервью с российским политиком Алексеем Навальным, после чего Бату уволили из "Голоса Америки".

Виктор Трегубов и Дорж Бату

Трегубов подчеркнул, что писатель набирает социальный (да и финансовый) капитал на откровенной лжи. В частности, Дорж Бату продает на аукционе вещи, которые якобы принадлежат реальным прототипам своих персонажей. Деньги, как утверждает Бату, будут перечислены на украинские войска.

В своем сообщении Виктор Трегубов рассказал историю, что может служить подтверждением. Блогер также написал, что имеет собственные источники в NASA, а на отправленный запрос в агентство он получил отрицательный ответ. После этого, по словам журналиста, Доржу Бату пришло предупреждение из NASA и писатель начал оправдываться, что "работает в сверхсекретном проекте".

Ответ Доржа Бату

8 декабря Дорж Бату написал в Facebook обращение к Виктору Трегубову. Сначала писатель хотел игнорировать пост журналиста, но, по его словам, информация причинила боль его родным и друзьям. Он принял решение изложить свою позицию в восьми пунктах. В одном из них Дорж Бату утверждает, что работает на условиях контракта на частные компании, выполняющие заказы государственных органов, и они не разглашают информацию о своих штатных работниках. О NASA он в посте не упоминает.

На претензии и подозрения относительно сомнительности его собрания для ВСУ писатель ответил, что отчет за автомобили и средства он представит отдельно. Бату также напомнил о своих регулярных отчетах по медикаментам.

Откуда происходит имя Дорж Бату?

Настоящее имя писателя – Андрей Васильев. Мужчина рассказывает, что Дорж Бату – это не совсем псевдоним. Доржем его называли в детстве.

Писатель родом из Бурятии, где было привычно давать двойные имена: одно русское, а другое бурятское. Дорж – это бурятское имя, а Бату – название рода. Его дед – Батуев. Стоит отметить, что мужчина прекрасно владеет украинским языком и имеет патриотические взгляды.

Согласно биографии Андрея Васильева на сайте "Издательства Старого Льва", по образованию он историк-востоковед. Женился на американской дизайнерке украинского происхождения Ярине Жук и в 2002 году переехал жить в Украину. Работал телевизионным журналистом на каналах "1+1" и "Интер". Переехав в США, работал корреспондентом "Голоса Америки" и "ТСН". В 2013 году покинул журналистику и стал работать в авиакосмической отрасли.

"Издательство Старого льва" расторгло контракт с Доржем Бату

Книги Доржа Бату

Издательство, с которым сотрудничал автор бестселлеров, прокомментировало обвинения в его адрес. Там заявили, что больше не имеют доверия к Джорджу, поэтому они расторгают контракт.

После 5 лет сотрудничества печать книг Бату остановят. Имеющиеся в наличии экземпляры произведений "Франческа. Повелительница траекторий", "Франческа. Обладательница офицерского жетона" будут промаркированы как таковые, в которых "информация о биографии автора не является достоверной".

"Причин сомневаться в правдивости его слов у нас не было. Поэтому попросив Доржа Бату подтвердить место его работы в NASA, мы были уверены, что получим это. К сожалению, прямого ответа от Доржа мы не получили. Мы не являемся следственными органами, чтобы с уверенностью утверждать, где именно он работал или работает, а где нет. Но введение нас в заблуждение и отсутствие прямых ответов противоречит нашим ценностям и разрушает основы доверия, на которых основывается наша работа. Это делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с Доржем Бату." — говорится в сообщении "Видавництво Старого Лева".

В настоящее время конкретных доказательств или документов, которые могут подтвердить или опровергнуть информацию, не предоставила ни одна из сторон.