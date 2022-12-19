Нардеп "Слуги народу" накинулася на главу партії через скандал із пораненим військовим: думка мережі розділилася

Нардеп жорстко розкритикувала голову своєї партії

Скандал за участю голови партії "Слуга народу" Оленою Шуляк отримав продовження. Так нардеп та заступниця голови фракції "СН" Галина Янченко розкритикувала вчинок своєї колеги та оголосила про вихід із партії.

Як повідомила Янченко у своєму Facebook, те, що Шуляк прийшла до шпиталю до пораненого бійця, щоб з’ясовувати з ним стосунки, є плювком в обличчя всім українським захисникам.

При цьому нардеп назвала законопроєкт 5565, через який виник скандал, "корупційним".

"Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк — це толерувати таку огидну поведінку", — написала нардеп.

Після цього вона додала, що написала заяву про вихід із партії.

Користувачі мережі відреагували на цей вчинок неоднозначно. Хтось підтримав її рішення, назвавши це гідним вчинком.

Інші ж нагадали, що Янченко є співавтором того самого закону 5565, який вона зараз критикує, а також здивувалися, чому вона не йде з фракції, а лише з партії.

Як повідомлялося раніше, 18 грудня військовослужбовець та активіст Олег Симороз, який проходить реабілітацію після втрати обох ніг на Донбасі, повідомив, що Шуляк увірвалася до його шпиталю, щоб влаштувати скандал щодо його критики законопроєкту. Симороз вважає, що документ працює на благо будівельної мафії, Шуляк у відповідь звинуватила його в отриманні грошей за свою позицію.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада напередодні ухвалила скандальний законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців, які не підпорядковуються наказам керівництва. Цей документ уже викликав широкий резонанс серед бійців ЗСУ та активістів. Втім, головком Валерій Залужний поставив крапку у дискусії та закликав президента підписати документ.