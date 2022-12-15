Виктория Сюмар раскритиковала телемарафон

Во время пленарного заседания в Верховной Раде Украины произошел скандал. Двое депутатов поругались из-за телемарафона.

Так, во время заседания депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар выразила свое недовольство по поводу национального телемарафона. Дескать с началом полномасштабной войны в Украине было "зачищено информационное пространство", а на радио и телевидении не транслируют ничего кроме телемарафона, в котором, по её заявлению — "нет правды".

"С началом войны мы зачистили информационное пространство Украины на телевидении и радио. Там показывают одно — Единый большой марафон. В том марафоне мне не досадно, что там нет представителей парламента. Хрен с нами всеми. Там солдат практически нет, там правды нет, понимаете Там есть только герои пропагандисты, которые теперь все в сотне выдающихся украинцев благодаря этому единому марафону. Хе**я тут сидит, которая это верещит", — сказала Сюмар.

Как сообщает "Цензор", в комментарии Сюмар объяснила свою матерную фразу. По её словам, она была произнесена в ответ Юрию Камельчуку из "Слуги народа", которые после критики телемарафона выкрикнул из зала "Что это за х**ня".

Также в своем выступлении народная избранница заявила, что марафон упал в рейтинге вдвое, именно поэтому остается Интернет – "единственное информационное пространство". А его, якобы с помощью нового закона, пытаются "зачистить".

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВРУ приняла скандальный закон о медиа, который ранее подвергался критики со стороны оппозиции.