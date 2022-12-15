Вікторія Сюмар розкритикувала телемарафон

Під час пленарного засідання у Верховній Раді України стався скандал. Двоє депутатів посварилися через телемарафон.

Так, під час засідання депутат від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар висловила своє невдоволення щодо національного телемарафону. Мовляв, з початком повномасштабної війни в Україні було "зачищено інформаційний простір", а на радіо та телебаченні не транслюють нічого крім телемарафону, в якому, за її заявою, "немає правди".

"З початком війни ми зачистили інформаційний простір України на телебаченні та радіо. Там показують одне — Єдиний великий марафон. У тому марафоні мені не прикро, що там немає представників парламенту. Хрін з нами всіма. Там солдатів практично немає, там правди немає, розумієте Там є лише герої пропагандисти, які тепер усі сотні видатних українців завдяки цьому єдиному марафону. Хе**я тут сидить, яка це верещить", — сказала Сюмар.

Як повідомляє "Цензор", у коментарі Сюмар пояснила свою матерну фразу. За її словами, її було вимовлено у відповідь Юрію Камельчуку з "Слуги народу", які після критики телемарафону вигукнув із зали "Що це за х**ня".

Також у своєму виступі народна обраниця заявила, що марафон упав у рейтингу вдвічі, саме тому залишається Інтернет – "єдиний інформаційний простір". А його нібито за допомогою нового закону намагаються "зачистити".

Увага! У відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ВРУ ухвалила скандальний закон про медіа, який раніше критикував з боку опозиції.