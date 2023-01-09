НАБУ оголосило у розшук нардепку від "Слуги народу"

Нардепка навмисно приховала дорогу оренду квартири, чим порушила закон України

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук депутатку від фракції "Слуга народу" Маргариту Шол. Нардепка не вказала в електронній декларації квартиру вартість 5 млн. гривень.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Народна депутатка України ІХ скликання від фракції "Слуга народу" Маргарита Шол порушила порядок заповнення електронної декларації. У документі за 2020 рік вона не вказала відомості про оренду квартири на Печерську у Києві. Вартість оренди нерухомості становить 5 млн. гривень.

За недекларування оренди дорогого житла народну обраницю оголосили у розшук. Як повідомляється на порталі "Ракурс", у грудні 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру депутатам Верховної Ради Маргариті Шол ("Слуга народу") та Ірині Констанкевич ("За майбутнє") в умисному недекларуванні оренди квартир у Києві. Своїми діями вони порушили вимоги п. 2, 3 ч. 2 ст.46 Закону України "Про запобігання корупції".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ оголосила у розшук колишнього нардепа Дмитра Святаша. Він був представником "Партії регіонів".