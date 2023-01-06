Без документів, але на волі: прокуратура підтвердила визволення Жеваго під заставу

Костянтин Жеваго заплатив 1 млн євро застави, але не зможе залишити Францію

В Офісі генпрокурора України підтвердили інформацію, що раніше з’явилася, про те, що олігарх Костянтин Жеваго вийшов під заставу. Бізнесмена-втікача було затримано наприкінці 2022 року у Франції і, ймовірно, буде екстрадовано в Україну.

Про це повідомили у прес-службі відомства. Відомо, що Жеваго було взято під варту 5 січня з правом внесення застави у розмірі 1 млн. євро, яку він сплатив.

В Офісі генпрокурора додали, що на українського олігарха, що втік, наклали низку зобов’язань, дотримуючись яких він не зможе залишити територію Франції, а отже зможе бути присутнім на наступному засіданні.

За рішенням суду Франції Костянтин Жеваго:

має здати свої паспорти,

не повинен залишати територію метрополії,

зобов’язаний тричі на тиждень з’являтися в поліцію і таке інше.

"Перелік зобов’язань, покладених на підозрюваного, досить широкий, і дає підстави вважати, що французькі колеги забезпечать участь цієї особи в наступному засіданні", — сказав Генеральний прокурор Андрій Костін.

Також у Генпрокуратурі нагадали, що надали французьким колегам усі необхідні документи для екстрадиції колишнього народного депутата до України, де його притягнуть до кримінальної відповідальності.

"Ми боротимемося за екстрадицію всіх, хто підозрюється у злочинах проти України та українців. Наша мета — невідворотність покарання", — наголосив Андрій Костін.

Раніше "Телеграф" писав, що Костянтина Жеваго було затримано в Куршевелі 27 грудня 2022 року. Це вдалося зробити внаслідок роботи правоохоронців різних країн.

Згодом стало відомо, що його можуть екстрадувати до України, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. Жеваго є фігурантом у кримінальній справі про розтрату 113 мільйонів доларів, які перебували на балансі банку "Фінанси та кредит".