Костянтин Жеваго вийшов на волю під заставу в 1 млн євро

Представники олігарха заявили, що йому потрібно бути на волі для контролю за своїми бізнес-активами

Затриманий наприкінці минулого року у Франції на запит України український олігарх Костянтин Жеваго за рішенням французького суду нібито вийшов на волю під заставу в один мільйон євро.

Про це повідомляє українське проросійське видання "Країна" (під санкціями РНБО) з посиланням на власне джерело. Офіційного підтвердження інформації наразі не було.

Раніше повідомлялося, що слухання у справі про екстрадицію Костянтина Жеваго перенесено на два тижні.

Жеваго повідомив суд у Шамбері про те, що справа проти нього є політичним переслідуванням. Адвокати екс-нардепа попросили більше часу на підготовку до слухання.

Також зазначалося, що Жеваго запропонував суду відпустити його під заставу 1 мільйон євро. Представники бізнесмена аргументують це тим, що Жеваго необхідно перебувати на волі для контролю за своїми бізнес-активами.

У грудні Жеваго було затримано на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах. Його підозрюють у розтраті майна банку "Фінанси та кредит", у якому Жеваго значився бенефіціаром, на суму 2,5 мільярда гривень. У грудні 2015-го було прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Фінанси та кредит". Колишнього народного депутата відправили під екстрадиційний арешт. Нещодавно Жеваго залишив посаду директора та вийшов із ради директорів Ferrexpo, яка є спонсором футбольного клубу.

Також Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Господарського суду м.Києва проти колишнього нардепа. З нього вимагають відшкодування збитків банку "Фінанси та кредит" та його кредиторів на суму майже 46 мільярдів гривень.

Раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач розкрив деталі затримання Костянтина Жеваго.