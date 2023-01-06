Константин Жеваго вышел на свободу под залог в 1 млн евро – СМИ

Представители олигарха заявили, что ему нужно находиться на свободе для контроля за своими бизнес-активами

Задержанный в конце прошлого года во Франции по запросу Украины украинский олигарх Константин Жеваго по решению французского суда якобы вышел на свободу под залог в один миллион евро.

Об этом сообщает украинское пророссийское издание "Страна" (под санкциями СНБО) со ссылкой на собственный источник. Официального подтверждения информации пока не было.

Ранее сообщалось о том, что слушание по делу об экстрадиции Константина Жеваго перенесено на две недели.

Жеваго сообщили суду в Шамбере о том, что дело против него является политическим преследованием. Адвокаты экс-нардепа попросили больше времени для подготовки к слушанию.

Также отмечалось, что Жеваго предложил суду отпустить его под залог в 1 миллион евро. Представители бизнесмена аргументируют это тем, что Жеваго необходимо находиться на свободе для контроля над своими бизнес-активами.

В декабре Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель в французских Альпах. Его подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит", в котором Жеваго значился бенефициаром, на сумму 2,5 миллиарда гривен. В декабре 2015-го было принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Финансы и кредит". Бывшего народного депутата Украины отправили под экстрадиционный арест. Недавно Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo, которая является спонсором футбольного клуба.

Также Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против бывшего нардепа. С него требуют возмещения убытков банка "Финансы и кредит" и его кредиторов на сумму почти 46 миллиардов гривен.

Ранее журналист-расследователь Михаил Ткач раскрыл детали задержания Константина Жеваго.