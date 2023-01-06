Без документов, но на свободе: прокуратура подтвердила освобождение Жеваго под залог

Константин Жеваго заплатил 1 млн евро залога, но не сможет покинуть Францию

В Офисе генпрокурора Украины подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что олигарх Константин Жеваго вышел под залог. Беглый бизнесмен был задержан в конце 2022 года во Франции и вероятно будет экстрадирован в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что Жеваго был взят под стражу 5 января с правом внесения залога в размере 1 млн евро, который он уплатил.

В Офисе генпрокурора добавили, что на беглого украинского олигарха наложили ряд обязательств, соблюдая которые он не сможет покинуть территорию Франции, а значит сможет присутствовать на следующем заседании.

По решению суда Франции Константин Жеваго:

должен сдать свои паспорта,

не должен покидать территорию метрополии,

обязан три раза в неделю появляться в полицию и так далее.

"Перечень обязательств, возложенных на подозреваемого достаточно широк, и дает основания считать, что французские коллеги обеспечат участие этого лица в следующем заседании", — сказал Генеральный прокурор Андрей Костин.

Также в Генпрокуратуре напомнили, что предоставили французским коллегам все необходимые документы для экстрадиции бывшего народного депутата в Украину, где его привлекут к уголовной ответственности.

"Мы будем бороться за экстрадицию всех, кто подозревается в преступлениях против Украины и украинцев. Наша цель — неотвратимость наказания", — подчеркнул Андрей Костин.

Ранее "Телеграф" писал, что Константин Жеваго был задержан в Куршевеле 27 декабря 2022 года. Это удалось сделать в результате работы правоохранителей разных стран.

Позже стало известно, что его могут экстрадировать в Украину, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Жеваго является фигурантом по уголовному делу о растрате 113 миллионов долларов, находившихся на балансе банка "Финансы и кредит".