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Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев

Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф

Интерпол по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) объявил в международный розыск народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов в международный розыск.

Об этом, не называя фамилии бывшего нардепа и бизнесмена, сообщает в четверг, 15 июля, пресс-служба ГБР.

"27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения", - говорится в сообщении.

Как установили в ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.

"После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - напомнили в Бюро.

Согласно рейтингу журнала Forbes, опубликованном в середине марта 2021 года, состояние Константина Жеваго оценивается в $2,4 миллиарда, что позволяет ему занимать третью строчку списка самых богатых украинцев.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Интерпол, ГБР, Международный розыск, Константин Жеваго, Банк "Финансы и Кредит".
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