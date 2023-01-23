Судьба Резникова известна: комитет Рады закончил заседание по скандалу Минобороны

Одним из выводов комитета является то, что закупки должны стать прозрачнее

Комитет Верховной Рады закончил заседание по скандалу Минобороны, который возник после публикации в СМИ информации возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных. Народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко рассказал о результатах заседания.

Так, согласно его сообщению в Facebook, по результатам заседания Комитета – Резников продолжит исполнять свои обязанности на посту главы Минобороны. При этом правоохранители должны завершить расследование по данному делу. Еще одним выводом стало то, что закупки должны стать более прозрачными.

"По результатам заседания Комитета – Резников на своем месте!!! Правоохранители (НАБУ/СБУ/ДБР) должны завершить расследование. Закупки должны быть более прозрачными!", — рассказал Ивченко.

Напомним, что сам Резников, комментируя ситуацию со скандалом, назвал происходящее искусственной информационной атакой под вымышленным предлогом и добавил, что ведомство уже не впервые переживает такое. Также он попытался объяснить ценообразование в скандальном контракте, допустив, что, в частности, цифры, указанные в ценах на яйца — "это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик".

В НАБУ в свою очередь рассказали, что опубликованная в СМИ информация была известна им раньше и она уже исследуется специалистами в рамках уголовного производства. В "Слуге народа" после последний скандалов с госзакупками пообещали посадки.