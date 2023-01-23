Скандал с закупками Минобороны: НАБУ выступило с неожиданным заявлением

Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн

Скандальная информация о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, которая появилась в СМИ, была известна сотрудникам НАБУ и САП еще до публикации в Медиа.

Об этом сообщается на официальной странице НАБУ в социальной сети Facebook.

В сообщении правоохранителей отмечается, что в настоящий момент данная информация исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам сотрудников ведомства.

"Среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн. Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 УК Украины. Расследование продолжается. Остальные детали составляют тайну следствия", — сообщает НАБУ.

Стоит отметить, что скандал уже успели прокомментировать и в Минобороны. А глава ведомства Алексей Резников заявил, что Минобороны не в первый раз переживает искусственную информационную атаку под вымышленным предлогом и объяснил некоторые цифры в контракте, добавив, что тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум — совершил служебное преступление.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще один скандал в Украине разгорелся в Министерстве развития общин и территорий Украины. Заместитель министра Василий Лозинский, который исполнял обязанности главы министерства был уличен во взяточничестве, уволен с занимаемой должности. В ответ на все скандалы в "Слуге народа" пообещали посадки.