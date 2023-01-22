Минобороны отреагировало на скандал с закупками продуктов для военных. Намекали журналистам на проблемы с СБУ

В Минобороны уже готовятся к внутренней проверке и расследованию

Министерство обороны наконец прокомментировало скандальные данные о соглашении о закупке продуктов питания для тыловых частей ВСУ на сумасшедшую сумму 13,16 млрд грн. В ведомстве убеждены, что сведения, открывшиеся публике благодаря работе журналистов, "вводят в заблуждение", а также имеют "признаки умышленных манипуляций". В настоящее время готовится проведение проверок и внутренних расследований, а также обращение в Службу безопасности Украины.

Такое заявление опубликовала пресс-служба Минобороны 22 января. Представители министерства подчеркивают, что организация качественного питания военных является одним из приоритетов их работы, поэтому они пытаются придерживаться всех необходимых нюансов.

"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", — говорится в сообщении.

Есть в реакции Минобороны и непрозрачный намек журналистам ZN.UA, чей материал и стал отправной точкой скандала.

"Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период", — подчеркивается в пресс-службе ведомства.

Позицию министерства по коррупции называют "принципом нулевой толерантности", а саму ситуацию обещают рассмотреть во время служебной проверки. Более подробную информацию, скорее всего, стоит ожидать в понедельник, 23 января.

Также стало известно, что министр Алексей Резников после появления публикации по скандальному "продуктовому соглашению" уже обратился к главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. Было предложено провести заседание комитета, где обещают конкретно разъяснить порядок и результаты всех закупок для организации питания ВСУ в 2023 году. Отметим, что к мероприятию предлагается привлечь представителей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Интересно, что предварительная информация о проведении заседания комитета появилась от народных депутатов и свидетельствовала о том, что именно они стали его инициаторами. Первое заседание должно пройти в закрытом режиме.