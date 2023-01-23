"Золотые" яйца для ВСУ: ученый объяснил, что не так с объяснением Резникова

Ученый указал на несостыковки в расчетах Минобороны

В Украине разгорелся громкий скандал о закупках продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, в ходе которого под раздачу попало руководство Минобороны. Глава ведомства Алексей Резников попытался объяснить ситуацию и, в частности, отметил, что поставщик по ошибке указал цену за яйца не в штуках, а по их весу.

Разобраться в теме яиц попытался доктор биологических наук и старший научный сотрудник в Национальном научно-природном музее НАНУ Дмитрий Горобец в своем facebook-сообществе "Стромата".

"Не хочу "раскачивать лодку", но тем более не хочу, чтобы кто-то безнаказанно раскрадывал ВСУ", — написал он.

Согласно его подсчетам, заявленные Резниковым 170 гривен за килограмм яиц, то есть 17 копеек за грамм, указывают на то, что чтобы за десяток заплатить 85 гривен каждое из них должно быть на уровне 50 грамм.

Он отметил, что такие яйца действительно встречаются и согласно стандартам называются яйцами второй категории (S). Однако в продажу они попадают редко, а из-за небольшого размера стоят они меньше, чем 8,5 гривны за штуку.

Горобец добавил, что по цене в 8-8,5 грн продаются яйца категории "отборные" (XL), вес которых составляет более 72 грамм.

Как сообщалось ранее, после скандала Верховная Рада пригласила руководство Минобороны на заседание профильного Комитета. По его итогу стало известно, что Резников продолжит исполнять свои обязанности на посту главы Минобороны. При этом правоохранители должны завершить расследование по данному делу. Еще одним выводом стало то, что закупки должны стать более прозрачными.