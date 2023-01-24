Скандал із закупівлями: в Міноборони прийнято серйозне кадрове рішення

Заява Шаповалова про звільнення є гідним вчинком, вважають у військовому відрмстві

Після гучного скандалу із закупівлями продуктів для української армії, у вівторок, 24, січня, міністр оборони Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова про його звільнення з посади заступника міністра оборони і звернувся з відповідним поданням до Кабміну.

Про це йдеться на офіційній сторінці Міноборони.

В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупівлею послуг харчування, йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що озвучені звинувачення необґрунтовані та безпідставні, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є гідним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони вищі за будь-які кабінети чи крісла, наголосили у військовому відомстві.

У Міноборони запевняють, що з моменту призначення Шаповалов працював на ділянці із максимальною відповідальністю, де проблеми накопичувалися десятиліттями. І незважаючи на запеклий опір, йому вдалося не тільки налагодити поточну роботу в критичних умовах війни, коли армія збільшилася в рази, а й реалізувати низку реформ.

Нагадаємо, обурення громадськості викликало повідомлення ЗМІ з посиланням на дані самого МО про закупівлю м’яса, овочів та яєць за цінами, що в два-три рази перевищують магазинні. Після цього Резніков пояснив схему із "золотими" яйцями і відповів на звинувачення в корупції в Міноборони.