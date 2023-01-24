Скандал с закупками: в Минобороны принято серьезное кадровое решение

Заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком, считают в военном ведрмстве

После громкого скандала с закупками продуктов для украинской армии, во вторник, 24, января, министр обороны Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова об его увольнении с должности зама министра обороны и обратился с соответствующим представлением в Кабмин.

Об этом говорится на официальной странице Минобороны.

Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания, говорится в сообщении.

Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла, подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны уверяют, что с момента назначения Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями. И несмотря на яростное сопротивление, ему удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы, но реализовать ряд реформ.

Напомним, возмущение общественности вызвало сообщение СМИ со ссылкой на данные самого МО о закупках мяса, овощей и яиц по ценам, в два-три раза превышающим магазинные. После этого Резников объяснил схему с "золотыми" яйцами и ответил на обвинения в коррупции в Минобороны.