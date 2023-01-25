Скандал с продуктами для Минобороны: уволен еще один ответственный за закупки

В Минобороны увольнение пока не подтвердили

На фоне разгоревшегося скандала с возможными злоупотреблениями при закупке продуктов для военных в Министерстве обороны произошли очередные кадровые изменения. С должности директора департамента закупок Минобороны уволен Богдан Хмельницкий.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина.

"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", — говорится в сообщении.

По словам Радиной, у главы Министерства обороны Украины нет юридических претензий к автору журналистского расследования, после публикации которого начался крупный скандал из-за закупок продуктов питания для военных по заоблачным ценам.

На заседании комитета Анастасия Радина также сообщила, что по фактам о возможном злоупотреблении служебным положением в ходе заключения контрактов, было зарегистрировано уголовное производство. Проводится досудебное расследование.

Стоит отметить, что по данным "Украинской правды", Хмельницкий фигурировал в коррупционном скандале летом 2022 года. Журналисты отмечают, что он мог быть причастным к делу о хищении 580 тысяч долларов средств министерства при закупке военной амуниции. Однако в тот момент в Минобороны информацию журналистов опровергли.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказал о волне отставок и назначений в Украине, которые прошли 24 января.

Также "Телеграф" писал о том, что с и.о. и заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен с занимаемой должности из-за громкого коррупционного скандала с генераторами.