Скандал із продуктами для Міноборони: звільнено ще одного відповідального за закупки

У Міноборони звільнення наразі не підтвердили

На тлі скандалу з можливими зловживаннями при закупівлі продуктів для військових у Міністерстві оборони відбулися чергові кадрові зміни. З посади директора департаменту закупівель Міноборони звільнено Богдана Хмельницького.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна.

"Звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького та профільного заступника міністра Шаповалова", — йдеться в повідомленні.

За словами Радіної, голова Міністерства оборони України не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування, після публікації якого почався великий скандал через закупівлю харчових продуктів для військових за захмарними цінами.

На засіданні комітету Анастасія Радіна також повідомила, що за фактами про можливе зловживання службовим становищем під час укладання контрактів було зареєстровано кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування.

За даними "Української правди", Хмельницький фігурував у корупційному скандалі влітку 2022 року. Журналісти зазначають, що він міг бути причетним до справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції. Проте на той момент у Міноборони інформацію журналістів спростували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповів про хвилю відставок та призначень в Україні, які пройшли 24 січня.

Також "Телеграф" писав про те, що з в.о. та заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського було звільнено з посади через гучний корупційний скандал з генераторами.