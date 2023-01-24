Кабмін звільнив кілька заступників міністрів та голів ОДА: все про хвилю відставок в Україні

Сьогодні, 24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено одразу кілька кадрових рішень. Йдеться про звільнення заступників міністрів.

Так, з посад сьогодні були звільнені:

В’ячеслав Шаповалов – заступник Міністра оборони України;

Іван Лукеря – заступник Міністра розвитку громад та територій України;

В’ячеслав Негода – заступник Міністра розвитку громад та територій України;

Віталій Музиченко – заступник Міністра соціальної політики України.

Крім того, було підтримано проекти указів Президента України щодо звільнення наступних глав ОДА:

Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

На посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

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