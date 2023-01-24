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Кабмін звільнив кілька заступників міністрів та голів ОДА: все про хвилю відставок в Україні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Кабмін звільнив кілька заступників міністрів та голів ОДА: все про хвилю відставок в Україні Новина оновлена 24 січня 2023, 13:14

Сьогодні, 24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено одразу кілька кадрових рішень. Йдеться про звільнення заступників міністрів.

Так, з посад сьогодні були звільнені:

  • В’ячеслав Шаповалов – заступник Міністра оборони України;
  • Іван Лукеря – заступник Міністра розвитку громад та територій України;
  • В’ячеслав Негода – заступник Міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталій Музиченко – заступник Міністра соціальної політики України.

Крім того, було підтримано проекти указів Президента України щодо звільнення наступних глав ОДА:

  • Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

На посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Відставка #Кабмін #Звільнення #Голови ОДА