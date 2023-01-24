Кабмін звільнив кілька заступників міністрів та голів ОДА: все про хвилю відставок в Україні
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Сьогодні, 24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено одразу кілька кадрових рішень. Йдеться про звільнення заступників міністрів.
Так, з посад сьогодні були звільнені:
- В’ячеслав Шаповалов – заступник Міністра оборони України;
- Іван Лукеря – заступник Міністра розвитку громад та територій України;
- В’ячеслав Негода – заступник Міністра розвитку громад та територій України;
- Віталій Музиченко – заступник Міністра соціальної політики України.
Крім того, було підтримано проекти указів Президента України щодо звільнення наступних глав ОДА:
- Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
На посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
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