Рус

Арестович розповів "Телеграфу", з ким із ОП говорив перед відставкою. "Він сказав мені, що це серйозна помилка"

Автор
Юлія Забєліна Юлія Забєліна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
814
Олексій Арестович Новина оновлена 19 січня 2023, 17:38
Олексій Арестович. Фото svoi.city

За словами Арестовича, до звільнення з Офісу президента його ніхто не підштовхував

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що його заяві про відставку передувала розмова з головою ОП Андрієм Єрмаком. Про це він заявив в інтерв’ю "Телеграфу", яке вийде на YouTube-каналі та сайті видання найближчим часом.

"З президентом розмови не було. Була розмова з головою Офісу президента. Він сказав, що це серйозна помилка і треба робити висновки. Я сказав, що в мене є вихід з цієї ситуації: я пишу заяву на звільнення за власним бажанням і публічно визнаю свою помилку. Він сказав: давай",- прокоментував Арестович.

На уточнююче питання, чи його підштовхнув голова ОП до цього рішення, Арестович відповів, що ні.

"Він мене не підштовхував. Я точно відрізняю інтонації: де прохання, а де приховані команди. Цього всього не було. Він просто сказав, що вважає це серйозною помилкою і треба робити висновки, аби такого більше не було. Я сказав, що в мене є гарні висновки на всі часи і я просто піду у відставку. Тут же написав заяву".

Нагадаємо, що Олексій Арестович раніше заявив, що ракета, яка знищила частину будинку в Дніпрі, була збита силами ППО України, впала на будівлю і вибухнула. Цю "версію" радо підхопили прокремлівську ресурси.

Після того командування Повітряними силами України виступило із заявою, що українські військові не мають засобів, якими можна збивати ракети типу х-22.Вже після цього і критики в соціальних мережах Арестович назвав свої слова помилкою через неперевірену інформацію, а згодом написав заяву на звільнення.

Теги:
#Олексій Арестович #Андрій Єрмак #Офіс Президента