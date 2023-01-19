Арестович розповів "Телеграфу", з ким із ОП говорив перед відставкою. "Він сказав мені, що це серйозна помилка"

За словами Арестовича, до звільнення з Офісу президента його ніхто не підштовхував

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що його заяві про відставку передувала розмова з головою ОП Андрієм Єрмаком. Про це він заявив в інтерв’ю "Телеграфу", яке вийде на YouTube-каналі та сайті видання найближчим часом.

"З президентом розмови не було. Була розмова з головою Офісу президента. Він сказав, що це серйозна помилка і треба робити висновки. Я сказав, що в мене є вихід з цієї ситуації: я пишу заяву на звільнення за власним бажанням і публічно визнаю свою помилку. Він сказав: давай",- прокоментував Арестович.

На уточнююче питання, чи його підштовхнув голова ОП до цього рішення, Арестович відповів, що ні.

"Він мене не підштовхував. Я точно відрізняю інтонації: де прохання, а де приховані команди. Цього всього не було. Він просто сказав, що вважає це серйозною помилкою і треба робити висновки, аби такого більше не було. Я сказав, що в мене є гарні висновки на всі часи і я просто піду у відставку. Тут же написав заяву".

Нагадаємо, що Олексій Арестович раніше заявив, що ракета, яка знищила частину будинку в Дніпрі, була збита силами ППО України, впала на будівлю і вибухнула. Цю "версію" радо підхопили прокремлівську ресурси.

Після того командування Повітряними силами України виступило із заявою, що українські військові не мають засобів, якими можна збивати ракети типу х-22.Вже після цього і критики в соціальних мережах Арестович назвав свої слова помилкою через неперевірену інформацію, а згодом написав заяву на звільнення.