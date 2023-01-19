Укр

Арестович рассказал "Телеграфу", с кем из ОП говорил перед отставкой. "Он сказал мне, что это серьезная ошибка"

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Юлия Забелина Юлия Забелина
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Алексей Арестович Новость обновлена 19 января 2023, 17:38
Алексей Арестович. Фото svoi.city

По словам Арестовича, к уходу из Офиса президента его никто не подталкивал

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что его заявлению об отставке предшествовал разговор с главой ОП Андреем Ермаком. Об этом он заявил в интервью "Телеграфу", которое выйдет на YouTube-канале и сайте издания в ближайшее время.

"С президентом разговора не было. Был разговор с главой Офиса президента. Он сказал, что это серьезная ошибка и надо делать выводы. Я сказал, что у меня есть выход из этой ситуации: я пишу заявление на увольнение по собственному желанию и публично признаю свое ошибку. Он сказал: давай",- прокомментировал Арестович.

На уточняющий вопрос, подтолкнул ли его глава ОП к этому решению, Арестович ответил, что нет.

"Он меня не подталкивал. Я точно отличаю интонации: где просьбы, а где скрытые команды. Этого всего не было. Он просто сказал, что считает это серьезной ошибкой и нужно делать выводы, чтобы такого больше не было. Я сказал, что у меня есть хорошие выводы на все времена и я просто уйду в отставку. Тут же написал заявление".

Напомним, что Алексей Арестович ранее заявил, что ракета, уничтожившая часть дома в Днепре, была сбита силами ПВО Украины, упала на здание и взорвалась. Эту "версию" радостно подхватили прокремлевские ресурсы.

После того командование Воздушными силами Украины выступило с заявлением, что у украинских военных нет средств, которыми можно сбивать ракеты типа х-22. Уже после этого и критики в социальных сетях Арестович назвал свои слова ошибкой из-за непроверенной информации, а впоследствии написал заявление на увольнение.

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#Алексей Арестович #Андрей Ермак #Офис Президента