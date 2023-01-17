Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" прокомментировал увольнение советника Офиса президента

Во вторник, 17 января, советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович написал заявление об увольнении.

Причиной стало его скандальное и необоснованное высказывание о якобы сбитии 14 января российской ракеты Х-22 украинскими силами ПВО, в результате чего та упала на жилую многоэтажку в Днепре, приведя к многочисленным жертвам.

В парламенте даже начали собирать подписи с требованием уволить Арестовича. И он, похоже, решил не испытывать судьбу.

Но прощаться с Арестовичем точно рано.

Он – важный элемент в системе власти Зеленского, выступающий как медиакиллер.

Арестович – талантливый манипулятор в том смысле, что говорит примерно 80% правды, а еще 20% — что-то привирает от себя. Или не только от себя. Практически в каждое свое выступление он умело монтирует те нарративы, которые ему "спустили" сверху. Но иногда перегибает – и несет отсебятину, попутав берега. Думаю, когда он в конце прошлой недели ляпнул о том, что российская ракета попала в многоэтажный дом в Днепре якобы после сбития украинской ПВО, это был именно такой случай. Не потому, что Арестович какая-то российская "консерва", как предполагает ряд экспертов, а потому, что – самовлюбленный нарцисс, брякнувший что-то, не подумав. Возможно, из-за излишней самоуверенности. А теперь это ему вышло боком.

Причем нельзя говорить о неком "прозрении" Арестовича.

Потому что буквально на следующий день после его заявления, вызвавшего массу возмущения и играющего на руку Кремлю, он в свои "оправдания" вплел такое, что виноватым вышел не Арестович, а… Медведчук и Порошенко. Почему-то в одном ряду. Простой пример его манипуляций. Типа – я извиняюсь, но на самом деле виноват не я, а другие.

За вот такое вот умение красиво вплести в некрасивую историю то, что удобно действующее власти, его и держали в Офисе президента Украины. И я более чем уверен, что Арестович, официально уходя из ОПУ, продолжит на него работать. Тем более, что он и так был как бы внештатным, соответственно, получал зарплату в конверте.

Арестович и далее будет нужен действующей власти в качестве медиакиллера, который будет медийно "убивать" потенциальных конкурентов Зеленского.

Кроме того, теперь уже бывшего советника ОПУ могут использовать как политический проект. Сделают под него какую-то партию, не исключено, собирающую электорат, ранее относящийся к полю ОПЗЖ, Оппозиционного блока, Партии Шария и прочих метаморфоз Партии регионов. И Арестович с его проектом точно пройдет в Раду. Став союзником партии власти, которую без проблем проведет Зеленский или тот, кого он поставит руководить проектом. В итоге "слуги" (или их вариация) получат в новой Раде конституционное большинство – и смогут переписать Основой закон под Зеленского.