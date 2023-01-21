Виконувача обов’язків міністра Лозинського затримано на хабарі і вже звільнено: подробиці

Заступник міністра попався на хабарі майже півмільйона доларів

Співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшуки та затримали в.о. та заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозінського.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, кримінальне розслідування було розпочато у вересні 2022 року за статтями про зловживання службовим становищем (ст. 364) та отримання хабаря в особливо великому розмірі (ст. 368)

За даними джерел, Лозінського було затримано за отримання хабаря в 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума контракту складала 1,8 мільярда гривень.

Інформацію про затримання підтвердила пресслужба Мінінфраструктури, де повідомили, що міністерство повністю допомагає слідству.

"Василь Лозінський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів уже надано Віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні 21 січня стався ще один гучний скандал з урядом. Журналісти з’ясували, що Міноборони в низці областей закуповує продукти для ЗСУ в середньому вдвічі-втричі вище за ринкову вартість.